Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Девушка заплатила таксисту 23 тыс. тенге за поездку из аэропорта Алматы до города, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о дорогостоящей поездке появилось в соцсетях. По словам автора, водитель компании AportTaxi довез пассажирку в центр города за 23 тыс. тенге, при этом выдал чек на 17,5 тыс. тенге. Сегодня это сообщение прокомментировали в Международном аэропорту Алматы (МАА).

Мы провели внутренне расследование по этому случаю: квитанция на видео - ксерокопия с оригинала, проще говоря, подделка, с помощью которой водитель решил, видимо, облегчить себе поиск клиентов. Оригинальная квитанция AportTaxi - светло-салатного цвета", - проинформировали в МАА.

Также в аэропорту сообщили, что в результате расследования водитель был найден.

Сотрудником AportTaxi он не является. Частник рассказал, что, когда его пассажирка предложила рассчитаться российскими рублями, не стал отказываться. Знал ли он, что за поездку из аэропорта в центр города брать такую сумму по курсу в тенге просто неприлично, неизвестно. Но пообещал вернуть женщине то, что она переплатила", - отметили в МАА.

Вместе с тем в аэропорту призвали не пользоваться услугами "частников". Заказать машину можно у фирменных стоек на выходе из залов прилета международных и внутренних рейсов, а гостям из-за рубежа перед поездкой в Казахстан рекомендуют изучить курс валют и примерные тарифы на такси.

Отмечается также, что AportTaxi является официальным партнером аэропорта Алматы: на все машины, работающие в аэропорту, нанесен фирменный логотип и номера телефонов, на парковке у терминала для них отведены специальные, отмеченные логотипом компании места. Все пассажиры AportTaxi получают квитанцию об оплате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства