Деятельность организаций дополнительного образования в Казахстане приостановлена до 5 апреля

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане до 5 апреля закроют дворцы школьников, музыкальные и художественные школы, школы искусств, ДЮСШ и другие организации дополнительного образования, передает Kazakhstan Today.
Что касается организаций дополнительного образования. Это дворцы школьников, музыкальные и художественные школы, школы искусств, спортивные организации, ДЮСШ. Там другие условия. Если в обычную школу, мы знаем, ходит постоянно 1200 детей, то в дворцы школьников и другие организации дополнительного образования приходят дети со всего города или населенного пункта. Их очень много. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, мы приняли решение пока до 5 апреля приостановить деятельность организаций дополнительного образования", - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.
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