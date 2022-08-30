"Диктант Победы" проведут 3 сентября в городах Казахстана

АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Русский Дом в Алматы приглашает принять участие в "Диктанте Победы", который будет проведен на более чем 30 площадках в городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Эта ежегодная памятная акция на тему событий Великой Отечественной войны впервые прошла 7 мая 2019 года, и сразу ее формат стал международным. Так, в прошлом году к диктанту присоединились 1,5 миллиона участников от 9 до 90 лет в 80 странах мира.

Диктант Победы" призван не только проверить у участников уровень знаний военной истории. Главная его цель - объединить людей, мотивировать их к взаимному доверию и уважению к своей истории", - рассказали организаторы мероприятия.

Диктант состоится 3 сентября. Открытие площадки - в 12.00. Регистрация участников - с 12.00 до 12.45. Инструктаж участников - с 12.45 до 13.00.

Начало диктанта - в 13.00, окончание - в 13.45.

В этом году "Диктант Победы" стоится на более чем 30 площадках по всему Казахстану.

При поддержке Русского дома в Алматы организованы 4 открытые площадки, на которых могут зарегистрироваться все желающие:

- Алматы, Центральная городская детская библиотека имени Бегалина (регистрация с указанием Ф.И.О. на [email protected] );