25.10.2023, 12:51 162926
Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев присвоил Димашу Кудайбергену и другим деятелям искусства почетное звание "Народный артист Казахстана", сообщает Акорда.
Наряду с Димашем Кудайбергеном почетное звание "Қазақстанның халық әртісі" получили:
- актеры театра и кино Динмухамед Ахимов, Михаил Токарев, Дулыга Акмолда;
- оперные певцы Шахимардан Абилов и Талгат Кузенбаев;
- эстрадный певец Рамазан Стамгазиев и кюйши Айгуль Улькенбаева.
Напомним, вчера в преддверии Дня Республики президент подписал указ о присвоении госнаград целому ряду казахстанских деятелей.
Награды получили видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.
новости по теме
27.10.2023, 20:48 19406
В Алматы установили пропускной режим на дороге Медеу - Шымбулак
Фото: telegram/Almaty_Joly
Рассказать друзьям
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На автодороге Медеу - Шымбулак в связи с ликвидацией последствий камнепада установлен пропускной режим, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
До запуска канатной дороги въезд будет доступен для электромобилей, а также для пешеходов до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00.
С 1 ноября после запуска канатной дороги въезд будет разрешен для электромобилей до 09.00 и после 18.00. С 13.00 до 14.00 въезд разрешен для спецтранспорта технических служб.
Пеший проход будет доступен по студенческой тропе. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря.
С 25 октября начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу - Шымбулак. Сейчас ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.
Ранее сообщалось, что в Алматы на дороге Медеу - Шымбулак начались работы по ликвидации последствий произошедшего в апреле камнепада.
27.10.2023, 09:49 43461
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Петропавловске: главу семьи подозревают в убийстве
Рассказать друзьям
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тела женщины и двоих детей обнаружили при тушении пожара в одном из домов в Петропавловске. Главу семьи подозревают в убийстве.
Неожиданный поворот в громкой истории о гибели 20-летней женщины и двух маленьких детей. Их тела нашли после пожара в одном из частных домов Петропавловска. Спастись тогда удалось лишь главе семьи. Он разбил окно и выскочил на улицу. При этом, по его словам, он пытался вытащить и своих близких. И вот теперь выяснилось, что мужчина задержан по подозрению в убийстве, сообщает Astana.tv.
Полицейские подтвердили, что смерть женщины и детей носит криминальный характер. Дело было переквалифицировано со статьи "Нарушение требований пожарной безопасности" на "Убийство двух или более лиц". Других подробностей полицейские пока не разглашают. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Назначены дополнительные экспертизы. Дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции.
Данный был зарегистрирован в ЕРДР УЧС Петропавловска СКО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292, часть 3, УК РК. 21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на статью 99, часть 2, пункт 1, УК РК. Также следственным управлением ДП СКО по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 99, часть 3, УК РК", - проинформировал сотрудник пресс-службы департамента полиции Нурбек Баекин.
Как сообщалось ранее, четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе.
25.10.2023, 12:20 164511
Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы
На дороге будут укреплять дорожные откосы и устранять последствия весеннего камнепада
Рассказать друзьям
Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на дороге Медеу - Шымбулак начались работы по ликвидации последствий произошедшего в апреле камнепада.
Ведутся работы по укреплению и устранению последствий камнепада, который произошел весной", - уточнили в акимате Алматы.
Во время проведения работ движение автотранспорта и передвижение пешеходов будет ограничено.
В рамках проекта запланированы работы по инженерной защите территорий от камнепадов и оползней, укрепление скальных и дорожных откосов, спуск грунта и камней со склонов и очистка накопительных барьеров. В ликвидации будут задействованы около 11 единиц техники и 50 человек", - говорится в сообщении.
Вместе с тем для работников горнолыжного курорта и предприятий будет сформирован график пропускного режима. Информация о передвижении будет доступна у руководства каждой организации.
Реализация проекта пройдет в два этапа. Основные работы запланированы на следующий год.
Напомним, камнепад объемом около 20 кубометров произошел в районе горы Мохнатка, по дороге на Шымбулак, в ночь с 11 на 12 апреля. По данным спасателей, большая часть камней осталась в пазухах защитной стенки. Однако сама стена, а также защитные сетки и стойки получили повреждения.
25.10.2023, 09:52 168981
Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области. С начала года опасным заболеванием заразились более тысячи жителей региона, причем подавляющее число - это непривитые дети.
Сейчас шестеро малышей в реанимации. В клиниках разворачивают дополнительные койки, сообщает Astana.TV.
Первые случаи кори начали регистрировать в Актюбинской области в феврале. Заболевание было завезено из-за рубежа. Пик пришелся на осень. В больницы на лечение поступают целыми семьями. Из-за этого в стационарах региона развернули дополнительные койки.
На сегодняшний день по области у нас 211 коек развернуто, это 91 в районных больницах для взрослых и детей и 120 в санатории "Чайка". В последние 10 дней в среднем по 20 случаев в день регистрация наблюдается у нас", - сказала заместитель руководителя управления здравоохранения региона Бакытжан Тулкибаева.
Сейчас в санатории "Чайка" на лечении находятся 82 человека. Подавляющее большинство - дети. 6 малышей находятся в реанимации. По словам врачей, свыше 70% зараженных детей оказались непривитыми. А в таких случаях болезнь протекает гораздо серьезнее.
У невакцинированных нет абсолютно иммунитета к кори. Поэтому заболевание протекает в классической, тяжелой форме. Выраженные симптомы: интоксикация, температура, слабость, вялость. Часто развиваются осложнения со стороны дыхательной системы", - говорит Майра Нургалиева, заместитель главного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы.
Медики предупреждают - корь очень заразное заболевание. Невакцинированный человек может заразиться им почти со 100-процентной вероятностью. Несмотря на существенный рост заболевших, детские сады и школы в регионе на карантин не закрывают. При выявлении кори зараженного ребенка изолируют, за остальными детьми наблюдают 21 день.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане.
24.10.2023, 14:20 212071
Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года Дополнено
Порядка 40% жалоб приходится на некачественное оказание медицинской помощи
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 20 тысяч жалоб с начала года поступило от казахстанцев, недовольных работой системы обязательного медицинского страхования, сообщила директор департамента по работе с физическими и юридическими лицами Фонда социального медстрахования Забира Оразалиева.
По словам главы департамента, большая часть жалоб поступает в городах Алматы и Астане.
В целом лидерами у нас всегда являются вот эти два города, в силу того что здесь учитывается плотность населения, учитывается количество медицинских организаций. В этих наших двух городах именно сконсолидированы не только городские медорганизации, но и республиканского значения медицинские организации. Поэтому у нас такой показатель", - цитирует Забиру Оразалиеву "Sputnik Казахстан".
Порядка 40% жалоб, уточнила спикер, приходится именно на некачественное оказание медицинской помощи. При этом Оразалиева считает, что даже эти цифры показывают, что большая часть населения все-таки получает медуслуги высокого качества.
Также она напомнила, куда казахстанцы могут обратиться, в случае если у них появляются претензии.
Для того чтобы была обратная связь с населением, у нас есть контакт-центр. Функцию контакт-центра на сегодняшний день выполняет единый контакт-центр "1414", который доступен 24/7. То есть люди могут позвонить в любой момент, обратиться туда как с вопросами, так и за консультацией, и если есть, оставить жалобы и обращения", - отметила глава департамента.
Помимо этого, у Фонда социального медстрахования есть мобильное приложение и официальный сайт, через которые можно отправить жалобу.
Все эти жалобы регистрируются в системе фонда, рассматриваются непосредственно второй и третьей линиями. Это значит, самими медицинскими организациями, частными медорганизациями поставщиков и сотрудниками фонда. По каждой жалобе, по каждому обращению идет персонифицированное рассмотрение и принимается решение по каждому обращению", - уточнила Оразалиева.
По ее словам, в результате каждой проверки выносится решение, и если жалоба обоснована, то к медицинским организациям применяются штрафные санкции.
Дополнено 24.10.2023, 16.40
Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Казахстана Айдар Нуралиев подтвердил наличие фактов приписок оказанных медицинских услуг медорганизациями.
Если мы говорим именно о приписках, их всего у нас 5% всех выявленных дефектов. У нас 88% - это необоснованное завышение. Это не совсем приписка. Когда врач вместо трех услуг дал направление на семь. А есть приписка, когда на самом деле ничего не было сделано, но приписали", - уточнил зампредседателя.
Спикер заверил, что в Фонде медстрахования постоянно мониторят такие случаи, и если их выявляют, то медицинские организации штрафуют в трехкратном размере от причиненного ущерба. При этом он отметил, что выявлять такие нарушения в фонде научились довольно просто.
Если мы видим где-то серьезное отклонение, нам система управления рисками тоже показывает, что вот эта медорганизация - какая-то "красная" зона", - разъяснил Нуралиев.
В фонде есть специальные рабочие группы, которые выезжают и тоже начинают выявлять на местах, где и какие могут быть приписки.
Еще одним основанием для внеплановых мониторингов является завышенный объем потребления", - отметил зампред ФСМС.
Тем не менее, по его словам, недостаточно и этого. Именно по этой причине фонд продолжает работу по оцифровке всех процессов. Как только это удастся сделать внутри медорганизаций, они будут интегрированы с системой ФСМС и проблема исчезнет сама собой. По словам Нуралиева, реализовывать проект начнут уже в январе 2024 года и постепенно внедрят по всему Казахстану.
Ранее сообщалось, что Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
24.10.2023, 12:50 215366
Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет заболеваемость корью, на сегодня зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения.
Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших, сообщает "Хабар 24".
За последнюю неделю рост заболеваемости составил почти 30%. Больше всего пациентов в Алматинской и Жамбылской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Специалисты сообщили, 2/3 заболевших - непривитые дети", - говорится в информации телеканала.
Специалисты связывают рост заболеваемости с тем, что дети пропустили плановые вакцинации.
Начался учебный год, создались организованные коллективы. Так как корь очень контагиозное заболевание, то идет рост заболеваемости. Осложнения могут включать слепоту, энцефалит, тяжелую диарею, связанное с ней обезвоживание, инфекции уха и серьезные проблемы с дыханием, в том числе пневмонию", - рассказал директор оперативного центра по ЧС Национального центра общественного здравоохранения Жанибек Ербаев.
Он напомнил, что вакцинация от кори добровольная, прививку дети могут получить в годовалом возрасте, повторно - в 6 лет.
Ранее сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
В Байконуре горадминистрация заявила об опасности ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе и призвала жителей вакцинироваться.
23.10.2023, 18:53 251666
В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана, сообщили в МИД РК.
Вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины. Наша соотечественница долгое время проживала с мужем - гражданином Палестины в секторе Газа", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
На днях в результате удара по больнице в Газе погибло более 500 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
20.10.2023, 18:30 361166
Туристский налог Bed tax отменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил, что налог для иностранцев Bed tax в Казахстане планируют отменить.
Мы приняли решение о том, что действие Bed tax необходимо прекратить. Он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения Bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге", - цитирует zakon.kz Ержана Еркинбаева.
Он подчеркнул, что сейчас в министерстве принято решение действие Bed tax приостановить. В ближайшее время будут срочно внесены изменения в соответствующий приказ, и Bed tax, или туристский сбор, будет приостановлен.
В будущем, по мнению вице-министра, сбор Bed tax не будет возобновлен.
Между тем, говоря о ситуации в сфере туризма, он подчеркнул, что за первые полгода в стране выросло количество туристов, сообщает sputnik.kz.
- внутренних - 3,1 миллиона человек;
- иностранных - 516 тысяч человек.
Если турбизнес будет развиваться, то и налоги будут поступать больше, напомнил он.
По итогам этого года мы планируем получить 400 миллиардов тенге налогов от туризма", - заявил Ержан Еркинбаев.
Вице-министр поделился планами ведомства по развитию новых мер по развитию туризма. Среди них:
- внедрение туристского cash back;
- наделение акиматов компетенциями по созданию инфраструктуры вне населенных пунктов;
- увеличение сроков льготного кредитования туристских проектов до 10 лет;
- утверждение туристского бренда;
- разрешение строительства объектов туризма на землях сельхозназначения;
- цифровизация деятельности гидов;
- совершенствование системы классификаций мест размещения.
Также, по его словам, в текущем году принята концепция развития туризма на 2023-2029 годы, утверждены целевые показатели, информирует СЦК.
В том числе до 2029 года планируется довести количество внутренних туристов до 9 млн, иностранных - до 4 млн. Необходимо привлечь в 1,6 раза больше специалистов в сферу туризма, а объем инвестиций - в 2 раза.
Кроме того, было принято решение относительно мер государственной поддержки предпринимателям и инвесторам путем увеличения срока льготного финансирования с 7 до 10 лет.
Напомним, в РК с января ввели для иностранных граждан туристический взнос Bed tax.
Читаемое
27.10.2023, 11:40Повышение НДС: глава Миннацэкономики объяснил причины 27.10.2023, 12:2459236Как в Казахстане будут взимать налог на роскошь, рассказал Куантыров 27.10.2023, 14:1550536Депозиты казахстанцев не будут облагать налогами - Куантыров 27.10.2023, 14:4549331Новый логистический терминал построят в Алматы 27.10.2023, 16:0944231Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС 21.10.2023, 18:29264171Многотонная металлическая конструкция со стройки LRT упала на машину в Астане 23.10.2023, 18:53249516В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе 22.10.2023, 10:23230326В ДЧС рассказали подробности крупного пожара в Талгаре 24.10.2023, 12:50213216Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане 22.10.2023, 19:07211456В Актау возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов 16.10.2023, 14:12374956Спровоцировавший сход лавины в горах Алматы лыжник погиб 17.10.2023, 21:11374886В Астане оцепили мечеть "Хазрет Султан" 16.10.2023, 19:12372146Альпинисты сорвались с высоты на столичной стройке: скончался третий пострадавший 17.10.2023, 12:11370526Рост числа заболеваний сибирской язвой фиксируют эпидемиологи в Жамбылской области 20.10.2023, 18:30360896Туристский налог Bed tax отменят в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?