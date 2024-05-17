Директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации осуждены за взятку

150,4 млн тенге были перераспределены на направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий

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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшей аудиторской палатой Казахстана выявлен целый ряд нарушений в деятельности ревизионной комиссии города Алматы. В частности, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения.





По информации ВАП, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий. При этом при решении вопросов выплаты премий и бонусов ревизионной комиссией Алматы не в полной мере соблюдаются требования законодательства.





В течение декабря 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 млн тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам ревизионной комиссии. В частности, было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приема на работу. При этом это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на наем жилья и невыплаты причитающихся бонусов отдельным госслужащим", - рассказали в пресс-службе Высшей аудиторской палаты.





Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году - на 4,5 млн тенге, в 2023 году - на 17,2 млн тенге.





Также установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля, правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов. В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств.





Вместе с тем ревизионной комиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок.





В ведомстве уточнили, что ревизионные комиссии осуществляют свою деятельность независимо от других органов государственного аудита, финансируются за счет средств местного бюджета и в своей работе подотчетны маслихату соответствующей области или города.