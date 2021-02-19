Директора КазНАТОБ имени Абая без предупреждения сняли с должности

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Директора Казахского национального академического театра имени Абая в Алматы Аю Калиеву сняли с должности. В театре сообщили, что с поста ее сняли без предупреждений и обоснования причины, передает Kazakhstan Today.

По словам Калиевой, приказ был выслан по почте, а не представлен лично министром.

Я считаю это некорректным и недостойным в отношении любого человека, не только меня. Сегодня, когда я получила приказ о нарушении Трудового кодекса, я решила сказать об этом открыто. Договор у меня пролонгирован, в 2020 году он получил бессрочное действие", - сказала Ая Калиева.

В свою очередь, коллектив театра также не согласен решением министерства. 18 февраля сотрудники театра на главной сцене выразили слова поддержки Калиевой и выступили против ее увольнения.

В Министерстве культуры и спорта РК сообщили, что трудовые отношения с директором прекращены в связи с истечением срока трудового договора 18 февраля 2021 года в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 30, пунктом 1 статьи 51, подпунктом 23) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК.

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