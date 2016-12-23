Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Директором зоопарка Алматы назначен Ержан Еркинбаев, сообщила пресс-служба акима города.

"Назначен новый директор городского зоопарка. Им стал Ержан Еркинбаев", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Еркинбаев в 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы. В 2003-2005 годах под его руководством были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов "Mariott Aktau Hotel", "Mariott Atyrau Hotel", "Mariott Executive Apartments Atyrau". Еркинбаев проделал серьезную работу по развитию въездного туризма в Республике Казахстан, неоднократно представлял нашу страну на международных туристических выставках по туризму в Берлине, Лондоне, Мадриде.

Еркинбаев получил высшее экономическое образование, закончив в 2005 году обучение на факультете "Финансы и кредит" в Алматинском экономическом университете по специальности "Банковское дело".

По информации акимата, в период с 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании "Capital Partners", а в 2007 году стал управляющим директором и принял на себя общее руководство деятельностью группы компаний "Capital Partners", а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования. Работая на данной позиции, занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым директором данных школ.

В 2009 году Е.Еркинбаев назначен генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак".

В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса "Медеу". В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний, заключили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре текущего года директор зоопарка Алматы Канат Каримов написал заявление об уходе с поста. "Ситуация в информационном пространстве вокруг зоопарка вышла за рамки и переросла в личное восприятие меня, как руководителя предприятия. Что бы я не сделал, из-за гибели животных, которая неизбежна, будет ажиотаж", - заявил тогда Каримов в интервью журналистам.

Он также сообщил, что уже написал заявление о своем уходе. "Так как это связано с моей персоной, я принял решение. Сегодня я написал заявление об уходе с поста директора", - сказал он.

Напомним, что за последние месяцы стало известно о гибели трех животных в зоопарке Алматы.

В частности, 11 октября умерла шестилетняя самка гепарда. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, животное болело в течение 3 лет.

5 октября в зоопарке внезапно умер двухлетний жираф Мелман. Медэкспертиза подтвердила, что животное было отравлено.

8 мая в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Ранее главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. "Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.

Между тем ранее в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от ветеринарного врача Алматинского зоопарка.

"Хочу рассказать о ситуации, сложившейся на данный момент в нашем Алматинском зоопарке. В марте этого года меня как ветеринарного врача пригласили на работу в Алматинский зоопарк. Основной причиной стало то, что тяжело заболела тигрица по кличке Куралай, так как у меня большой опыт работы с домашними животными и ко мне за консультацией неоднократно обращались по поводу лечения крупных хищных кошек как в нашем зоопарке, так и в Киргизии", - сообщала в письме врач.

После этого, по ее словам, "в лечение хамским образом вмешался некий Иван Сливицкий, требуя, чтобы лечение проводилось по его назначению, хотя сам он не имеет ветеринарного образования, и его консультации никто не просил, и его присутствие навязано попечительским советом. В результате угроз лично мне и руководству зоопарка лечение тигрицы проводилось нерегулярно, с перерывами в 3-4 дня".

Ранее также стало известно о том, что в Алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов. По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость.

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