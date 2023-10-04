Для чего вводят обязательную дактилоскопию при документировании, разъяснили в МВД
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев разъяснил, для чего была введена норма об обязательной дактилоскопической регистрации при получении удостоверения личности или паспорта.
Марат Кожаев напомнил, что закон об обязательной дактилоскопии при получении документов был принят еще в 2016 году, а начнет применяться только в 2024 году.
Но это не значит, что вы все пойдете на дактилоскопию. По мере надобности, когда у вас истечет срок, допустим, удостоверения личности или паспорта. Система документирования будет происходить в ЦОНе, ничего не меняется", - заверил спикер в кулуарах правительства.
Основной целью нормы об обязательном снятии отпечатков пальцев является введение дополнительной биометрической защиты документов, удостоверяющих личность.
В систему эти отпечатки пальцев будут внесены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может взять и изъять данные. Там обезличенный кодифицированный номер будет храниться. Специальный идентификатор при надобности поможет определить, кому принадлежит", - разъяснил представитель МВД.
Кроме дополнительной защиты, дактилоскопическая регистрация позволит легко восстановить документы в случае утери, также позволит избежать подделки.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
Дополнено 03.10.2023, 15.08
В ходе брифинга в кулуарах правительства у вице-министра МВД поинтересовались, имеет ли право автовладелец рассчитывать на компенсацию, если причиной ДТП стала плохая дорога.
Конечно, если причиной ДТП будет признано состояние дороги, в результате которого у водителя не было возможности предотвратить ДТП, он имеет право подать иск в гражданском порядке. Такие факты у нас имеют место. Водители получают компенсацию", - ответил Кожаев.
Также отметим, что по информации Минтранспорта РК, штраф за фиктивное прохождение техосмотра составит 517 500 тенге.
По данным ведомства, с начала года в Казахстане приостановлена деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра и оформлен 131 административный материал с наложением штрафов.
Принимая во внимание состояние автомобилей, влияющее на обеспечение дорожной безопасности, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства. Также будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП соответственно", - сообщил министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства.
Одновременно, по его информации, предусмотрена законодательная норма по аннулированию фиктивных техосмотров в системе "Техосмотр".