Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - До 33 градусов мороза ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 19-21 ноября 2019 года.

Согласно прогнозу, в арктической воздушной массе над Карским морем уже сформировался антициклон, который начинает смещаться в юго-западном направлении и 21 ноября достигнет центральных районов Европейской территории России. По восточной периферии антициклона через Западную Сибирь на Казахстан будет поступать очень холодный воздух с арктических морей, что вызовет резкое и значительное похолодание в большинстве районов республики.

Так, в северных, центральных и восточных областях предполагается понижение температуры воздуха до 28-33 градусов мороза, а также местами снег, метель, сильный северный ветер. Местами снег, гололёд, туман ожидаются и в западных, южных и юго-восточных областях. Здесь также похолодает, ночью до минус 7-15 градусов Цельсия, на крайнем юге до минус 3-8 градусов Цельсия", - отметили синоптики.

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