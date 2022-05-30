До 433 рейсов в неделю возрастет маршрутная сеть международных авиаперевозок в Казахстане

АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Агентство маркетинговых решений и исследований JD EXPERT провело опрос общественного мнения среди жителей 14 крупных городов Казахстана на тему "Насколько сильно рост цен продуктов питания повлиял на качество жизни казахстанцев", передает KAZAKHSTAN TODAY.

У подавляющего числа респондентов (44%) семья состоит из 3-4 человек, включая двух несовершеннолетних детей. При этом 72% респондентов отметили низкий или стабильный невысокий уровень дохода своей семьи: так, 36% респондентов заработка хватает лишь на еду и одежду; еще 36% указали, что могут накопить на гаджеты и бытовую технику", - сообщает агентство.

По его данным, абсолютное большинство (99%) респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. 87% отметили, что стоимость их продуктовой корзины выросла в 2 раза и более. Почти половина респондентов (49%) говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях - овощи, фрукты, молочная продукция. До 70% респондентов вынуждены частично или полностью отказаться от сладкого.

80% ответили, что ощутили подорожание всех видов продуктов, при этом больше всего было отмечено подорожание фруктов, ягод и сахара. Меньше всего рост цен ощущался на макаронные изделия.

87% казахстанцев отмечают, что их средний чек на продукты питания вырос в 2 раза и более за последние 2-3 года. При этом категория сладкого стала привилегией обеспеченных людей.

Настроения респондентов можно отразить в следующих выдержках из их ответов:

"Вся заработная плата уходит только на продукты"

"Возмущена, за последний год цены взлетели в несколько раз"

"Страшно, что будет дальше"

"Придется урезать рацион детей"

"Не будем покупать одежду, все деньги уйдут на еду"

"Детям невозможно купить фрукты, если цены вырастут еще, непонятно, как жить".

Тот факт, что казахстанцы с высокой степенью вовлеченности и эмоциональности отвечали на открытый вопрос о своей реакции на изменение цен, демонстрирует высокую для народа актуальность сложившейся на продуктовом рынке ценовой политики и состояние высокого напряжения с расчетом на изменения, помощь и поддержку. Казахстанцам необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и своих семей", - пишет агентство.

В отчете также отмечено, что практически 30% респондентов видят проблемой увеличение или ввод новых налогов. Две трети опрошенных (67%) считают, что регулирующая роль государства должна быть сосредоточена на поддержке местных производителей.