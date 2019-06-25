До 44 градусов жары ожидается на юге Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - До 44 градусов жары ожидается на юге Казахстана 25-27 июня, передает Kazakhstan Today.

Лето окончательно вступило в свои права. Жаркая и без осадков погода ожидается в южной половине республики, на которую осуществляется вынос очень тёплого воздуха с районов Ирана. В предстоящие трое суток дневная температура предполагается плюс 30-35 градусов по Цельсию, местами 37-40, на крайнем юге и до плюс 44 градусов", - сообщили в "Казгидромете".

На северную же половину Казахстана, после кратковременного повышения температуры и прекращения осадков, опять смещается холодный атмосферный фронт с северных районов европейской части России. С ним ожидаются дожди, местами, возможно, сильные, грозы, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

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