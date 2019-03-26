Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - До конца года на остановках Алматы появятся электронные табло с графиком движения общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.





"Хотел бы пояснить, что акимат не отказывается от оснащения остановок цифровыми табло. Речь шла лишь о том, что мы не будем их устанавливать за счёт городского бюджета. Первые табло появятся по линии BRT на Тимирязева до конца текущего года. Эту работу взял на себя Транспортный холдинг. Согласно поручению акима мегаполиса мы будем развивать этот проект за счет внебюджетных средств и оснастим цифровыми табло крупные узловые остановки города", - рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов.





Что касается отслеживания транспорта в онлайн-режиме по карте, то, по его словам, уже работает приложение "Онай", которое скачало более 200 тысяч пользователей. С августа 2018 года у пользователей приложения появилась возможность оплачивать проезд посредством QR-кода. Более 360 тысяч активных пользователей насчитывает приложение CityBus.





Кроме того, до конца года на каждом остановочном комплексе будет размещена актуальная информация с номерами маршрутов общественного транспорта и временем их работы.





Стоит отметить, что до конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%. На прошлой неделе в город прибыли еще 200 новых автобусов.





Старые коптящие автобусы в городе не должны ходить в принципе. Если частный перевозчик не обновляет подвижной состав, несмотря на созданные условия, то с ним договор надо расторгать. Необходимо активнее внедрять новые технологии и в дальнейшем проработать вопросы бесплатной пересадки. Основной критерий, определяющий качество перевозок - это уровень удовлетворенности горожан. Для того чтобы сохранить количество личного транспорта в городе на текущем уровне, горожанам необходимо предложить достойную альтернативу", - отметил на презентации новых автобусов аким города Бауыржан Байбек.





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