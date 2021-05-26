До конца года в Акмолинской области запланирован ввод 112 проектов

КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - С момента реализации государственных программ индустриально-инновационного развития в регионе с 2010 года реализовано 236 проектов с созданием более 13 тысяч мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно, благодаря программе, увеличиваются рост инвестиций и создаются новые рабочие места, сообщает управление внутренней политики.

Сегодня более 1,2 тысячи предприятий области производят в масштабах страны 100% железнодорожных подшипников, 75% специализированных автомобилей, более половины зерноуборочных комбайнов, 1/3 тракторов, необработанного золота, почти четверть мяса птицы, 20% полипропиленовых мешков и другие.

По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, индустриальный сектор становится преобладающей отраслью в экономике.

Практически во всех секторах промышленности области наблюдается стабильный рост показателей. Росту способствует реализация инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности и стройиндустрии, таких как птицефабрика ТОО "Ак-Дала Агро" в Аршалынском районе, завод по выпуску керамического рядового кирпича ТОО "ENKI", ветровая электростанция мощностью 5 МВт, ТОО "Виччи" в областном центре и другие", - проинформировал руководитель областного ведомства.

С начала года реализовано 11 проектов, в их числе - элеватор ТОО "Wessar", мясная ферма СПК Акжол 2014, придорожное кафе ИП "Сайфулин Р.А.", расширение зернохранилища ТОО "Ново-Приречное", помещение для сушки угля ТОО "AstanaCeramic", ресторан ТОО "Чистые пруды", магазин ИП "Кашавкин", реконструкция гостиницы ИП "Бексултанов", торговый дом ИП "Оспанов Г.С.", банный комплекс Асенов, производство медицинских салфеток КазМедДез. Также в текущем году продолжится реализация еще 101 проекта в рамках всех действующих программ.

За 30 лет Независимости индустриальный сектор совершил колоссальный прорыв, создано 35 крупных и средних промышленных предприятий. Производство товарной продукции с 1991 года возросло в более чем в 100 раз, доля обрабатывающей отрасли 30 лет назад составляла 60%, а на сегодня превышает 80%.

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