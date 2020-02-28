Дочка "КазАгро" за вознаграждение разместила 11 млрд тенге на депозите в банке - Шпекбаев

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Аграрная кредитная корпорация незаконно за вознаграждение разместила в банке 11 млрд тенге, вместо того, чтобы направить их на поддержку сельских предпринимателей. Об этом на антикоррупционном форуме предпринимателей сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Kazakhstan Today.



Как отметил Шпекбаев, сегодня сложилась порочная практика, когда субъекты квазигоссектора размещают полученные из бюджета средства на долгосрочных депозитах в банках второго уровня.



"Сегодня Агентством проводится расследование по дочерней организации "КазАгро" - Аграрной кредитной корпорации. Ее руководство за незаконное вознаграждение разместило 11 млрд тенге на депозите в Банке "Хоум Кредит", хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе. И это показатель только по одному банку", - сказал глава антикоррупционного ведомства.



По его словам, такие действия происходят из-за пробелов в законодательстве, над устранением которых Агентство уже работает.



"Эффективность госпрограмм напрямую зависит от активного общественного контроля за их реализацией. Инструментом контроля вполне может стать запущенная Агентством по всей стране Интерактивная карта открытых бюджетов. Планируется дополнить ее модулем "Бюджет народного участия", с помощью которого будет обеспечена возможность гражданам самим определять объекты для финансирования", - заключил Алик Шпекбаев.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства