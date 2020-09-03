Доктор философских наук поделился мнением о послании президента

Караганда. 2 сентября. Kazakhstan Today - Доктор философских наук, профессор кафедры философии и теории культуры Карагандинского университета имени Е.А. Букетова Владимир Батурин прокомментировал ежегодное послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Первое впечатление от содержания очередного послания главы государства наталкивает на мысль, что оно выдержано в духе стратегического видения перспективы развития страны. Ибо, как отмечается в послании, "бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности". Пандемия, столь разительно изменившая привычный образ жизни практически всей планеты, остро обозначила проблему радикального изменения формата социального управления всеми сферами жизни современного общества. И это уже нашло свое практическое воплощение в данном послании", - считает Батурин.

По его словам, лейтмотивом в послании проводится мысль о том, что, "наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию "слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики". "Отсюда четко ставится задача: "основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить своё решение именно в парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах". При этом особое внимание уделяется вопросам, связанным с формированием активного гражданского общества. "Поэтому нам в ближайшее время следует разработать и принять Концепцию развития гражданского общества до 2025 года", - отметил профессор.

Целям снижения бюрократических проволочек в деятельности госорганов и усиления оперативности и эффективности при решении управленческих задач должно послужить и то, что "к 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний следует сократить на 25 процентов".

Важной задачей в стратегическом развитии экономики страны является курс на "отказ от ресурсного менталитета и диверсификация экономики".

Как показывает опыт, только одного декларирования о том, что "страна избрала путь построения рыночной экономики" без практического устойчивого обеспечения ежегодного роста валового внутреннего продукта, только за счет нещадного использования природных ресурсов, без постоянного увеличения производительности труда, без опоры на "экономику знаний", развития инноваций, внедрения искусственного интеллекта, без выработки конкретных мер по эффективному развитию малого и среднего бизнеса, как в городе, так и на селе, сегодня не обойтись ни одному государству. Тем более, если оно не желает видеть себя в числе государств - аутсайдеров современного цивилизованного развития. Этому, в частности, может послужить и то, что "нужно активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты - создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей", - цитирует Батурин слова главы государства.

К стратегическим приоритетам в послании отнесен и новый этап социальной модернизации.

И здесь следует отметить, что в числе первоочередных задач отмечается повышение качества образования. Опыт суверенного существования страны наглядно показывает, что опора в образовании на философский принцип о переходе количественных изменений (автоматически) к новому качеству, вряд ли приемлем. Уже давно стала проблема о сокращении численности высших учебных заведений. И, несмотря на то, "лишь половина высших учебных заведений страны обеспечивает 60-процентный уровень трудоустройства своих выпускников", именно вузы на сегодня для отдельной категории лиц стали "экономически прибыльным бизнесом". В речи президента отдельно прозвучала мысль о том, что изменения в качестве образования должны затронуть и среднее образование. Ставка только на элитарные средние учебные заведения вряд ли может способствовать не только устранению преодоления разрыва в качестве среднего образования между городскими и сельскими школами, но и решить проблему дефицита кадров в специалистах разного уровня профессиональной подготовки", - считает профессор.

По его мнению, в послании каждый может отметить для себя те и иные векторы стратегического развития страны. И все они, как отмечает глава государства, подчинены одной цели: "каждый житель нашей страны должен почувствовать позитивные изменения".

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