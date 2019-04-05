Должностные лица "KTZ Express" незаконно списали иностранной компании задолженность в размере 1 млрд тенге

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Антикоррупционное ведомство выявило факт злоупотребления полномочиями должностных лиц дочерней компании АО "НК КТЖ" - АО "KTZ Express", передает Kazakhstan Today.

Столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "KTZ Express", - сообщил глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.

По его словам, должностные лица подозреваются в злоупотреблении полномочиями.

Они незаконно списали дебиторскую задолженность иностранной компании в размере более 1 млрд тенге, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства. После вмешательства департамента национального бюро указанная сумма восстановлена и зачислена как дебиторская задолженность на счет АО "KTZ Express" (100%-ная доля государства). Расследование продолжается", - прокомментировал Бердалин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства