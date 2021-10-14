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Дом-музей Байтурсынова вернули в собственность Алматы

13.10.2021, 13:48 59725
Дом-музей Байтурсынова вернули в собственность Алматы
Фото: qazaqstan3d.kz
АЛМАТЫ. 13 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил дом-музей Ахмета Байтурсынова. Аким города сообщил о принятом решении передать дом-музей из общественного фонда в коммунальную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев принял соответствующее решение с целью сохранения историко-культурного наследия выдающегося просветителя.
 

В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося просветителя А. Байтурсынова. В рамках подготовки к юбилейной дате вернули в городскую собственность Дом-музей, где жил общественный деятель. Его наследие будет надежно сохранено", - написал Сагинтаев в Twitter.

 
Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания - 160 квадратных метров.
 
Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Байтурсынова.
 

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    В Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге

    14.10.2021, 10:03 24787
    ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Родители школьников села Даулет в Алматинской области опасаются, что новая школа, построенная два года назад, может рухнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В селе Даулет Алматинской области разрушается новая школа. Это единственная школа в селе, она рассчитана на 300 мест, но учеников в ней в два раза больше, сообщает "31 Канал".
     

    Дочка рассказала, что во время урока на заднюю парту возле ее одноклассницы обвалилась часть потолка. Хорошо, что не на голову. Потом детей перевели в другой кабинет", - рассказывает местная жительница. 

     

    Когда строили школу, я видела, что там внизу была вода. Тогда мы забили тревогу, но нас не пускали внутрь. Пусть расскажут, сколько денег куда выделено", - рассказала сельчанка Жанар Ислямова.

     
    В репортаже говорится, что школу в Талгарском районе сдали два года назад. На нее было выделен 1 миллиард 800 тысяч тенге. В прошлом году поднялись грунтовые воды, на стенах появились трещины. 
     
    В акимате Талгарского района считают, что виной всему природное явление, которое было невозможно предугадать. Проблемные места планируют отремонтировать. 
     

    Подрядная организация полностью сняла кафель с первого этажа. После того, как снизу сделали армированную стяжку, его выкладывают заново. Участки, где стены дают осадку, полностью переделывают. Мы подаем в суд на технадзор, автора и подрядчика", - рассказал начальник отдела строительства акимата Талгарского района Женис Искаков.

     
    Укрепительные работы планируют закончить к концу октября. И хотя в акимате Талгарского района уверяют, что подрядчики гарантируют безопасность, сама подрядная организация от такой ответственности отказалась. 
     

    Я такой гарантии не дам. Единственный выход - проводить обследование, отводить грунтовые воды и делать дренаж. Когда мы рыли котлован, вода себя нигде себя показала", - уверяет учредитель ТОО "Еламан", генподрядчик Ергали Миразов.

     
    Подрядчик добавил, что грунтовые воды продолжают заливать нижнюю часть школы. Планируется укрепить полы. 
     
    Чтобы определить виновного в произошедшем, идут судебные разбирательства. Родители просят независимых экспертов проверить процесс ремонта, а детей пока вернуть в старую школу. 
     

    В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

    14.10.2021, 08:14 38233
    В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На западе, юге, юго-востоке и востоке страны ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке Казахстана туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

     
    В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
     
    На востоке Кызылординской области, на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области, а также на юге Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
     
    В горных районах Туркестанской области, днем в Мугалжарском районе Актюбинской области и юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере и западе Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Восточно-Казахстанской области, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

     

    В пяти областях объявили штормовое предупреждение

    13.10.2021, 21:21 85915
    В пяти областях объявили штормовое предупреждение
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 октября на северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе и северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    Ночью и утром 14 октября на севере Акмолинской области ожидается туман.
     
    14-16 октября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
     
    14 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду.
     
    14 октября на севере, западе, 15 октября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. 
     

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