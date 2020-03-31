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Дополнительные меры безопасности введут в Павлодарской области с 1 апреля

31.03.2020, 00:45 8209
Дополнительные меры безопасности введут в Павлодарской области с 1 апреля
Фото: Министерство обороны РК

Павлодар. 31 марта. Kazakhstan Today - С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Павлодарской области было принято решение об усилении действующих санитарно-противоэпидемических мероприятий и введении дополнительных мер, передает Kazakhstan Today.

В частности, постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Павлодарской области с 00.00 1 апреля 2020 года в Павлодарской области будут:

1) выставлены 9 блокпостов по всему периметру области;

2) запрещены пассажирские перевозки всеми видами авто- и железнодорожного транспорта из приграничных областей и в приграничные области;

3) запрещены пассажирские перевозки всеми видами авто- и железнодорожного транспорта между населенными пунктами внутри области;

4) запрещен въезд жителей других областей РК и граждан других государств, за исключением дипломатических служб, лиц, направляющихся на лечение, транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными и непродовольственными товарами (со строгим соблюдением дезинфекционного и противоэпидемического режима);

5) ограничен выход жителей из квартир и домов после 22.00, кроме выхода в аптеки и продуктовые магазины в радиусе проживания, на работу и случаев обращения за медицинской помощью;

6) ограничено нахождение граждан в общественных местах, в том числе на набережных, в парках, скверах, детских и спортивных площадках и т.п.

7) усилен дезинфекционно-противоэпидемический режим, в том числе в общественном транспорте, местах скопления людей, магазинах, торговых центрах и домах, жилых домах, на остановках и т.п.

"Указанные меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона. В областном штабе по чрезвычайному положению просят отнестись с пониманием к вводимым противоэпидемическим требованиям, а также призывают к их соблюдению", - говорится в сообщении.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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