Дополнительные пригородные поезда запустят в дни празднования Наурыза

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" в период Наурыз мейрамы запускает дополнительные поезда, передает Kazakhstan Today.

В частности, пригородные поезда: №7510 Астана-1 - Павлодар, отправление с вокзала Астана-1 19, 20, 21, 25 марта на одном направлении; №7502 Астана-1-Павлодар, отправление с Астаны-1 25 марта на одном направлении; №7509 Павлодар-Астана-1, отправление из Павлодара 20 марта в одном направлении, сообщила пресс-служба компании.

Кроме этого, в праздничные дни и по направлениям с высоким спросом на перевозку (в период с 19 по 26 марта 2019 года) планируется произвести свыше 220 дополнительных прицепок к пассажирским поездам.

В компании добавили, что в период весенних праздничных дней АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные разовые поезда: №202/201 Астана-1 - Павлодар, отправление с вокзала Астана-1 20, 24 марта, из Павлодара 21, 25 марта; №204/203 Астана-1 - Алматы-1, отправление с вокзала Астаны-1 20, 24 марта, с вокзала Алматы-1 21, 25 марта; №205/206 Алматы-2 - Арыс-1, отправление с вокзала Алматы-2 21 марта, с вокзала Арыс-1 23 марта; №241/242 Кызылорда-Атырау, отправление из Кызылорды 20, 22, 24 марта, из Атырау 21, 23, 25 марта.

Компанией на постоянной основе ведется работа по мониторингу населенности поездов. При необходимости и наличии технической возможности по направлениям и в даты, когда наблюдается повышенный спрос, добавляются вагоны и назначаются дополнительные поезда. Принимаемые меры позволят дополнительно перевезти в праздничный период свыше 18 тыс. пассажиров", - резюмировали в пресс-службе.

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