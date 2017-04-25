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Дороги остаются закрытыми из-за паводков в трёх регионах Казахстана25.04.2017
Общество  16:14

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Дороги остаются закрытыми из-за паводков в трёх регионах Казахстана, сообщатся на сайте Комитета по ЧС Казахстана.

По данным РГП "Казахавтодор" в Костанайской области с 16 апреля в связи с переливом талых вод закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург-Алматы (686-729 километры, посёлок Сарыколь - граница СКО) для всех видов автотранспорта, передаёт Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области с 23 апреля в связи с переливом талых вод закрыто движение на участке дороги республиканского значения Челябинск - Новосибирск(525-530 километры, объездная Петропавловск) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Костанайской области с 14 апреля в связи с размывами дорожного полотна закрыто движение на автодороге областного значения Аулиеколь - Диевка - Косагал - Акжол (0-60 километры) для всех видов автотранспорта.

Также, по данным КГП "ОблШыгысЖол", в Восточно-Казахстанской области с 20 апреля в связи с подмывом тюбинговой трубы на 44 километры автодороги областного значения Семей - Курчатов (4-130 километры) закрыто движение для всех видов автотранспорта. Имеется объездная дорога.
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