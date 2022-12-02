Досаев потребовал отозвать у застройщика ЖК у рощи Баума разрешительные документы

Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района потребовал отозвать все разрешительные документы на строительство ЖК "Family" у рощи Баума.
По словам жителей района, весной 2022 года управление градостроительного контроля начало проверку по строительству ЖК "Family" и выявило нарушения, в том числе нецелевое использование земельного участка и отсутствие разрешительных документов. Тогда управление подало иск в суд. Застройщик был вынужден приостановить строительные работы.
Однако сейчас строительство ЖК продолжается. Выяснилось, что застройщик предоставил суду согласование эскизного проекта, АПЗ, прохождение экспертизы и другие необходимые для строительства документы. В итоге суд оставил иск управления без рассмотрения, сообщает портал Informburo.kz.
Ерболат Досаев остался недоволен тем, что строительство ЖК "Family" продолжилось без его ведома. Во время прямого эфира аким обратился к представителю управления городского планирования и урбанистики.
Я не видел его в списках проблемных объектов. Почему никто не отчитался? Возвращайте все обратно на место. Подавайте соответствующий иск и отзывайте все ранее выданные разрешительные документы. Даю вам на это один месяц", - сказал Досаев.