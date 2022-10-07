Досаев прокомментировал возможный снос домов на территории будущей железнодорожной станции

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с акимом Алматы жители микрорайона Мадениет Алатауского района выразили обеспокоенность, что их частные дома попадают под снос для государственных нужд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы - жители микрорайона Мадениет. Мы законно купили земельные участки согласно госакту с целевым назначением ИЖС, который также соответствует генплану от 2014 года и ПДП от 2019-го. 31 декабря 2021 года управление урбанистики и архитектуры принимает новое решение с красными линиями на их месте. Нам сообщили, что наши дома подпадают под снос", - обратились обеспокоенные жители.
На это аким города ответил, что в том районе планируется строительство железнодорожной станции "Алматы-3". Главный документ - это Генеральный план города Алматы до 2040 года, который будет принят до конца текущего года.
Я понимаю, что раньше это были присоединенные территории, вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нету нормальных дорог. Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение", - пояснил градоначальник.
Он добавил что город именно в этом районе активно развивается.
Поэтому вопросы, связанные с государственным изъятием, мы все компенсируем по рыночной стоимости", - заверил Досаев.
Напомним, в поселке Боралдай под Алматы появится третий железнодорожный вокзал.