Дождь и снег ожидаются в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 3-5 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в начале периода на восточной половине Казахстана в связи с уходящим антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. На западные регионы начнут оказывать влияние два циклона, с севера и юга, которые в дальнейшем, объединившись, будут определять погоду на большей части страны.

С ними пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке преимущественно в виде дождя, местами сильные осадки. Местами по стране ожидается туман, гололед, на юге и юго-востоке - гроза, град, усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей", - уточнили в "Казгидромете".

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