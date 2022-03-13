Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Большая часть территории Казахстана находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются дождь, снег, туман, гололед и усиление ветра, передает KAZAKHSRRAN TODAY.
Лишь на крайнем северо-востоке Казахстана под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юге, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области - туман.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра да 15-25 метров в секунду.
На севере, востоке Актюбинской области - ветер до 18 метров в секунду.
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге Мангистауской области - туман, днем на западе области - ветер до 15-20 метров в секунду.
На севере, в горных районах Алматинской области - туман, гололед, днем на востоке области - ветер до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман, на севере, западе области - ветер 15-20 метров в секунду.
На западе, юге Карагандинской области - туман, гололед, на севере области - низовая метель, ночью и утром - ветер до 15-20 метров в секунду.
На западе Восточно-Казахстанской области - ветер 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман.
На севере Кызылординской области - гололед, в центре области - туман. На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, в горных районах области - ветер до 15-25 метров в секунду.