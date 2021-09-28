Дождь, снег, гололед: синоптики рассказали о погоде в РК на ближайшие три дня

ТАЛДЫКОРГАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области прошел информационный тур "Новый Шелковый путь", на который собрались представители туристических компаний со всей страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие организовано управлением туризма Алматинской области. Целью информационного тура является знакомство с Великим шелковым путем, который является уникальным историческим памятником человеческой цивилизации.

Первым объектом посещения стал заповедник-музей "Танбалы", находящийся в Жамбылском районе. Здесь участники могли рассмотреть петроглифы, выбитые в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями.

По словам гида, в данной местности больше 5000 петроглифов. Самый знаменитый из них, солнцеголовый бог, который был символом международного конкурса вокалистов "Азия дауысы".

Также участники тура посетили горячие источники Уйгурского района, где насчитывается до ста сорока минеральных вод, имеющих разный состав. В данном районе много зон отдыха, санаториев.

Не осталось в стороне и одна из главных достопримечательностей города Жаркента Панфиловского района - Жаркентская мечеть, построенная без единого гвоздя. Столетнее строение напоминает китайскую пагоду. На основе комплекса мечети создан архитектурно-художественный музей, где собрано 525 экспонатов - одежда, предметы быта, утварь жителей приграничного региона прошлого столетия.

Отмечается, что именно в этой мечети снимали сюжеты многих исторических фильмов. Ежегодно полюбоваться памятником архитектуры приходят тысячи туристов.

В программу тура также входило посещение Кольсайских озер, Ясневой рощи и Чарынского каньона.

Когда доехали до Кольсая-1 в Кегенском районе, перед участниками открылись яркие живописные пейзажи. Вокруг разноцветные краски природы, а воздух наполнен ароматами горного разнотравья, величественные ели красуются на высоких склонах гор, а от лазурного озера глаз не оторвать. А Чарынский каньон поразил своей природной архитектурой и необычными пейзажами, будто с другой планеты, завораживают и пленяют. Именно здесь приходит осознание, насколько богат Жетысу историей. Смотришь на Долину замков - на глазах воссоздаются все пути, по которым прошли наши предки. По всему этому пути шли караваны, полные товарами, в основном шелком и специями, протяженность одного составляла - 25 километров", - рассказали организаторы.

Как рассказала заведующая отделом мониторинга и развития управления туризма Алматинской области Медет Нияз, данное мероприятие проводится с целью ознакомления людей с прекрасными местами Казахстана и его историей.

Уже третий день путешествуем по одному из отрезков Великого шелкового пути… Уникальности природы региона можно только удивляться. В Алматинской области есть все: от пустыни до Арктики. И хочется, чтобы каждый человек увидел все своими глазами, чтобы по достоинству оценил богатство природы и истории. Все это делается для обмена опытом", - сказала она.