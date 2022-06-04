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Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

03.06.2022, 12:25 15806
Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает РГП "Казгидромет".
 
При этом особых изменений в температурном фоне не ожидается, отмечают синоптики.
 

На западе 22-33 тепла, на юго-западе 29-37 тепла, на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики - до 27-37 тепла, на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла", - говорится в сообщении.

 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

03.06.2022, 21:17 6696
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня в Алматы утром и днем - гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
 
Днем 4 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ветер западный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
4 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане днем 4 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 июня днем на востоке, в центре Акмолинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15 -20 метров в секунду.
 
Днем 4 июня на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области при грозе порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 4 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 4 июня на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
4 июня ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 июня на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на юго-западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью 4 июня на юге, востоке области, в горных районах, днем 4 сутки 5 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 

Напомним, в ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.
 

В Казахстане ограничили движение большегрузов

03.06.2022, 17:43 10221
В Казахстане ограничили движение большегрузов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузных автомашин. Такое решение принято, чтобы сохранить дорожное полотно в летний период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Запрет будет действовать в дневное время при температуре воздуха выше +25 градусов и в соответствии с климатической зоной региона, сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
 

В соответствии с ежегодным сроком действия временных ограничений движения транспорта в целях сохранения дорожного полотна от разрушения введены ограничения движения транспортных средств массой более восьми тонн согласно климатической зоне", - сообщили в нацкомпании.

 
Ограничение движения действует для четвертой дорожно-климатической зоны - с 1 июня по 15 августа, для пятой дорожно-климатической зоны - с 1 июня по 31 августа.
 
В четвертую климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
Пятая климатическая зона включает: Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую (Жезказганский регион), Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.
 

Замакима Мангистауской области вновь отстранен от работы

03.06.2022, 10:43 17941
АКТАУ. 3 ИЮНЯ - Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов вновь отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация о том, что замакима Мангистау приступил к выполнению должностных обязанностей, появилась в соцсетях 24 мая. Однако уже на следующий день постановлением суда Галымжана Ниязова временно отстранили, информирует портал InAktau.kz.
 

Временно отстранен в связи с признанием его подозреваемым по уголовному делу. 27 мая 2022 года данное постановление суда вступило в законную силу. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в ДЭР МО.


Напомним, что Ниязова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В отношении Ниязова постановлением суда в начале февраля была санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Позже его отпустили под домашний арест из-за ухудшения здоровья.
 

В Нур-Султане в связи с ремонтом частично перекроют ряд дорог

03.06.2022, 09:57 19296
В Нур-Султане в связи с ремонтом частично перекроют ряд дорог
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В связи с производством дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия в период с 3 июня по 6 июня текущего года движение транспортных средств по путепроводу № 2 от улицы Валиханова будет частично перекрыто, сообщили в департаменте полиции столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При движении со стороны улицы Айманова по проспекту Богенбай батыра транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений. Просим жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы", - проинформировали в ДП.

 
Кроме того, в период с 22.00 3 июня до 06.00 6 июня текущего года в связи с производством ремонтно-строительных работ на участке улицы Сыганак в районе пересечения с улицей Омарова движение транспортных средств будет частично перекрыто. 
 
При движении со стороны улицы Омарова по улице Сыганак транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений. 
 
В целях безопасности и исключения образования транспортных задержек департамент полиции Нур-Султана просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными к данному участку и заранее планировать свой маршрут движения.
 

В Алматы 5 июня парковки будут бесплатными

03.06.2022, 09:33 20026
В Алматы 5 июня парковки будут бесплатными
АЛМАТЫ. 3 ИЮНЯ - В Алматы 5 июня все парковки ТОО "Алматыспецтехпаркинг" и ТОО "Alan Parking" будут бесплатными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 июня в день проведения республиканского референдума все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО "Алматыспецтехпаркинг", будут бесплатными", - говорится в сообщении компании.

 
Также сообщается, что 5 июня все площадочные парковки города Алматы, администрируемые ТОО "Alan Parking", будут бесплатными.
 
Напоминаем, что в голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет. Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом. Официальное время голосования - с 07.00 до 20.00 по местному времени.
 

Какая погода ждет казахстанцев в пятницу

03.06.2022, 08:33 20941
Какая погода ждет казахстанцев в пятницу
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Северный антициклон сохранит свое влияние на западные регионы Казахстана, погода сохраняется без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории Казахстана под влиянием ложбины циклона ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в горных районах юго-востока сильный дождь. По республике ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, на востоке ночью и утром - туман, в центре на поверхности почвы - заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается шквал, на востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ночью на севере, днем на севере, юге, востоке области ожидаются град, днем на севере, востоке, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Костанайской области на западе, севере ожидаются град, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В центре Кызылординской области, днем в Павлодарской области на западе, востоке, в центре, в Восточно-Казахстанской области на севере-западе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-востоке Восточно-Казахстанской области - туман. 
 
Днем на севере Карагандинской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.
 
В центре Кызылординской области, по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается дождь, +25 - +27 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

02.06.2022, 21:21 28756
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 3 июня временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 июня ночью на севере, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
3 июня днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
3 июня на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 3 июня ожидаются утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
3 июня на юге, востоке и в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
3 июня в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3 июня днем на западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 3 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 3 июня на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 

Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды

02.06.2022, 16:29 28381
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", горячую воду отключат:

  • с 6 по 17 июня в контурах улиц Лавренева - Дунентаева; микрорайон Жулдыз-2;
  • с 6 по 20 июня в контурах улиц Баймагамбетова - Монтажная - Федосеева;
  • с 6 по 27 июня в контурах улиц Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя; Гете - Новосибирская - Майлина - Заславского; Бекмаханова - Свободная - Суюнбая;
  • с 6 по 28 июня в контурах улиц Собинова - Монтажная - Поддубного - Беринга.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - сообщили в компании.


 

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