Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня в Алматы утром и днем - гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

Днем 4 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ветер западный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

4 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 4 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

4 июня днем на востоке, в центре Акмолинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15 -20 метров в секунду.

Днем 4 июня на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

4 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области при грозе порывы 18 метров в секунду.

Днем 4 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4 июня на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

4 июня ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

4 июня на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на юго-западе, юге области 15-20 метров в секунду.

Ночью 4 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью 4 июня на юге, востоке области, в горных районах, днем 4 сутки 5 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.