Дожди и грозы ожидаются в Казахстане в первые дни июня

По данным синоптиков, обширный циклон вызовет на большей части республики неустойчивую погоду.
Ожидаются дожди с грозами. Днем 2 июня на западе, 3 июня на севере республики ожидается сильный дождь, возможно выпадение града и усиление ветра. Лишь в северной половине республики, с отрогом северо-западного антициклона, прогнозируется небольшое понижение температурного фона ночью до 11-16, местами 8, днем до 21-26, местами 18 градусов тепла", - говорится в сообщении.
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