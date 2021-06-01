Дожди и грозы ожидаются в Казахстане в первые дни июня

НУР-СУЛТАН. 31 мая - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 1-3 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, обширный циклон вызовет на большей части республики неустойчивую погоду.

Ожидаются дожди с грозами. Днем 2 июня на западе, 3 июня на севере республики ожидается сильный дождь, возможно выпадение града и усиление ветра. Лишь в северной половине республики, с отрогом северо-западного антициклона, прогнозируется небольшое понижение температурного фона ночью до 11-16, местами 8, днем до 21-26, местами 18 градусов тепла", - говорится в сообщении.

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