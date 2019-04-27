Дожди и грозы ожидаются в субботу в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 27 апреля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Ночью в северных и горных районах на поверхности почвы местами сохранятся заморозки 2 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%", - сообщили синоптики.

В Восточно-Казахстанской области в субботу ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно дождь), местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске и Семее 27 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 18-23 метра в секунду.

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