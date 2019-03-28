Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Дожди и грозы придут в Казахстан в последние дни марта, передает Kazakhstan Today.

Активный облачный массив, связанный с циклоном, расположенным над Узбекистаном, смещается в северо-восточном направлении. С ним на юге Казахстана уже в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами и сильным порывистым ветром", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 28-30 марта.

По информации синоптиков, смещаясь в северо-восточном направлении, циклон будет вызывать осадки, преимущественно дождь, в центральных, юго-восточных и восточных районах республики.

А на западные и северные области смещаются атмосферные фронты с Европейской части России. Здесь предполагаются дождь, мокрый снег, в ночные и утренние часы - туман и гололёд. Температура воздуха сохранится выше средних многолетних значений на 3-5 градусов, сообщили в "Казгидромете".

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