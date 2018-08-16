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Дожди и похолодание ожидаются на севере Казахстана в ближайшие дни15.08.2018
Общество  11:55

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Очередная волна холода ожидает казахстанцев, сообщили синоптики в прогнозе погоды на 16-18 августа 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря, с которым в северной половине республики ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, в дневное время возможно выпадение града, понижение температуры ночью до 7-15, днем до 18-25 градусов тепла", - сообщила пресс-служба "Казгидромета".

На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около климатической нормы, 17-18 августа на юго-востоке и востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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Дожди и похолодание ожидаются на севере Казахстана в ближайшие дни
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