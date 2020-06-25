Дожди и понижение температуры ожидаются на севере Казахстана в ближайшие три дня

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 25-27 июня, передает Kazakhstan Today.
По информации синоптиков, в следующие три дня на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
Северный циклон с районов Новой Земли обусловит местами сильные дожди на северо-западе, севере, а затем в центре и на юго-востоке республики. 26 июня в тыл циклону сместится холодный антициклон, с которым ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в северной половине республики похолодает до 2-7, местами 10 градусов тепла, днем - до 12-17, местами 20 градусов тепла", - сказано в сообщении.
Отмечается, что местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град.
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