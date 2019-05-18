Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Дожди и понижение температуры принесут казахстанцам предстоящие выходные, передает Kazakhstan Today.

По многолетним климатическим данным, в период с 17 по 20 мая очень часто наблюдается вторжение холодных и влажных воздушных масс на Казахстан с районов Северного Урала. Вот и в предстоящие выходные дни с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися с Урала, ожидаются дожди и очередное понижение в большинстве областей республики", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

На юге в субботу, на юго-востоке в воскресенье, на севере и в центре в понедельник местами возможны сильные дожди.

На запад республики, по данным синоптиков, медленно смещается антициклон с Европейской части России, поэтому здесь ожидается прекращение осадков, но северные тропосферные потоки вызовут понижение температуры воздуха.

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