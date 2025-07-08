Дожди и жару прогнозируют синоптики в Казахстане

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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать влияние на большую территорию Казахстана, в связи с чем прогнозируется неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК - сильные дожди, на севере, востоке, в центре возможно выпадение града, сообщает Казгидромет.





На западе, юге, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке - шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы - туман.





Днем сильная жара ожидается в Алматинской области - 35 градусов, в Кызылординской области 40 градусов, в области Улытау 35-37 градусов, на востоке, севере области Жетісу 35-37 градусов.





В Мангистауской, Атырауской областях, на юге, востоке Алматинской области, на западе Акмолинской области, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге, юго-востоке Актюбинской области, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.





В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской области, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Костанайской области, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: дождь, гроза, +25-27 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31-33 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +35-37 °C.