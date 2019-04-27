Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Дожди обещают синоптики на выходных в большинстве регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По многолетним данным, на юге и юго-востоке Казахстана в апреле и мае выпадает самое большое количество осадков. И апрель этого года подтверждает это. Здесь уже выпало больше месячной нормы осадков, и из 25 дней 19 были с осадками. Но осадки в апреле этого года частыми были и на остальной территории республики. Вот и в последние апрельские выходные дни с холодными атмосферными фронтами, смещающимися с Баренцева и Карского морей, в большинстве областей ожидаются дожди, в северных, центральных и восточных областях возможен переход в мокрый снег и отрицательные ночные температуры", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 27-29 апреля 2019 года.

Синоптики отметили, что лишь в воскресенье на юге и юго-востоке предполагается погода без осадков, но будет прохладно.

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