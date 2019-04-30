Дожди обещают синоптики в понедельник на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди. Местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, возможен град, днем на юго-западе пыльная буря, шквал, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами гроза, возможен град. В Павлодарской области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, днем местами гроза, возможен град, сообщили в "Казгидромете".

Днем в Атырауской области местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем гроза, возможен град.

В Костанайской области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, местами туман, гроза. В Актюбинской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гроза.

По данным синоптиков, днем в Алматинской, Кызылординской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской местами гроза. В Восточно-Казахстанской области ночью местами туман, днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

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