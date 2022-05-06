Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе Казахстана под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на западе - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-востоке юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе, днем на северо-востоке области и в горных районах до 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, днем на юге, западе, в центре области - гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, сутки на севере, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.