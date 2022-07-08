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Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

07.07.2022, 08:34 20776
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 7 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Практически на всей территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди, на севере, юго-востоке сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на юге пыльная буря, на севере ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке Акмолинской области, на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части Кызылординской области, на западе, в центре Абайской области, на севере в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 29-31 тепла.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

07.07.2022, 21:32 5281
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Жетысуской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 июля в центре, на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 июля на севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 июля ночью на севере, юго-западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. На западе, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
8 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
8 июля днем на юго-востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 8 июля ожидается гроза, град.
 
Днем 8 июля на севере Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере области и в горных районах 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 июля ночью на юге, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза.
 
8 июля днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 июля на севере, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. 
 
8 июля ночью на севере, западе, востоке, днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. 8-9 июля ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 8 июля днем на севере, западе, востоке области, 9 июля днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 8-9 июля ветер северо-западный, ночью 8 июля в горных районах, днем на северо-востоке области, в горных районах, 9 июля в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

Ремонт Нуринского водопровода на контроле партии AMANAT

07.07.2022, 20:04 6851
Фото: Радмир Фахрутдинов
КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - Члены мобильной общественной приемной партии AMANAT выехали в Егиндыкольский район Акмолинской области, жители которого ранее обратились с проблемой отсутствия воды к исполнительному секретарю партии Асхату Оралову в ходе личного приема граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уже 30 лет мы страдаем от частых прорывов водопровода. Последние месяцы и вовсе остались без питьевой воды. После обращения в республиканскую общественную приемную партии последствия аварий были ликвидированы", - отметила жительница села Егиндыколь Светлана Гурбанова.

 
В свою очередь в Комитете по водным ресурсам Министерства экологии сообщили, что для системного решения проблемы уже в 2023 году начнется ремонт Нуринского группового водопровода. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации.
 
В ходе выезда в Егиндыкольский район депутат мажилиса, член фракции AMANAT Аскарбек Уисимбаев заверил местных жителей, что вопрос выделения средств и все этапы работ по ремонту водопровода будут контролироваться партийцами. 
 
Также в мобильную бригаду AMANAT жители обращались по вопросам отсутствия сотовой связи, ремонта столовой в районной больнице и другим.
 
Стоит отметить, что по линии проекта "Мобильные общественные приемные" за 4 месяца партийцы посетили 578 сельских населенных пунктов по всей стране, где было принято порядка 5 тысяч человек.
 

Досаев: я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое

07.07.2022, 19:36 7331
Досаев: я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что в рамках города уже начата работа по деятельности строительных компаний.

"У нас будет скоро встреча под эгидой Союза строителей города Алматы, где они внесут свои предложения, и город тоже внесет свои предложения для того, чтобы упорядочить существующую работу. Однозначно могу сказать, что без утверждения проекта или разрешения на будущее ничего продаваться не будет. Поэтому если с 1 августа проекты будут проходить через градостроительный совет, получив необходимое одобрение города, то только в этом случае, возможно, будет такая работа в рамках действующего законодательства. До этого времени мы будем разбираться с каждым проектом", - сказал Досаев.

Он добавил, что по тем проектам, по которым есть проблемы, все стройки остановлены. Перечень так называемых точечных застроек варьируется. У экспертов это одно количество, у акимата другое. Сейчас идет поиск баланса, когда эти цифры совпадут.

"По тем объявленным мною точечным застройкам, по которым наибольшее количество жалоб поступило, по ним стройки не идут и не будут идти. А по другим - город должен развиваться. Есть мнения горожан, они разные, и за прошедшие пять месяцев я занимаюсь тем, что пытаюсь найти правильные решения. Считаю, что реновации в городе должны проходить. Новые строительства нужны в качестве инвестиций в улучшение условий", - сказал аким Алматы.

По словам Ерболата Досаева, есть вопросы у отдельных горожан, чтобы рядом ничего не строили.

"Я хотел бы тоже посмотреть историю вопроса, когда они переехали и что там было до этого. Поэтому я очень постараюсь найти некое решение. Оно не будет сто процентов удовлетворять ни одну из этих сторон, но поможет городу дальше двигаться и не останавливаться на этих точечных застройках. Я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое", - сказал аким города.

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В двух районах Алматы временно отключат горячую воду

07.07.2022, 11:06 16586
В двух районах Алматы временно отключат горячую воду
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Ряд зданий Турксибского и Наурызбайского районов Алматы временно отключат от подачи горячей воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского районов Алматы, будет ограничена с 11 по 15 июля в контурах улиц Хмельницкого - Староэлеваторская - Бакинская - Куйбышева; Шахтинская - Аяз би - Демченко - Атбасарская; Урицкого - Бейсебаева - Нурсая - Бартольда; Остроумова - Красногорска - Дегдар - Остроумова.
 
С 11 июля по 1 августа - в контурах улиц Райымбека - Жуалы - Абая - "Алтын Орда".
 

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - добавили в организации.

 

Более 2,8 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия работникам

07.07.2022, 09:54 18441
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 499 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 12,6 тысячи работниками на сумму 2 млрд 845 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Руководителям данных предприятий было выдано 414 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,9 млн тенге", - информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

 
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 9,9 тысячи работников. Им выплачено 2 млрд 319,7 млн тенге.
 

В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы

07.07.2022, 09:37 18916
В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы
Фото: Хабар 24
КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - Уникальные изделия эпохи бронзы на поселении Кеноткель обнаружили акмолинские археологи. Они вскрыли несколько курганов, относящихся к андроновской культуре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалистов, артефакты, найденные в захоронениях, свидетельствуют о жизни и культуре в этом регионе 4 тысячелетия назад и представляют собой большую научную ценность, сообщает "Хабар 24". 
 
По данным телеканала, на поселении Кеноткель расположено около 200 археологических памятников. Все они начали изучаться еще в 80-е годы прошлого столетия. За это время ученым удалось определить их главную особенность - все они относятся к совершенно разным эпохам. Так, здесь расположены памятники период каменного, бронзового, железного веков и Средневековья.
 
Раскопки на поселении Кеноткель проводятся ежегодно. И с каждым разом находки не перестают удивлять археологов. В этот раз они нашли керамическую посуду, фрагменты бронзовых изделий и украшений. На первый взгляд находки ни о чем не говорят, но после подробного изучения, говорят специалисты, детали раскрывают ранее неизведанные страницы истории. 
 

Впервые мы нашли такую керамическую посуду малой формы. Это эпоха поздней бронзы. Здесь нет никаких орнаментов, но есть надписи, похожие на древнетюркскую письменность раннего железного века. Значит, это был переходный период. В целом узоры на другой керамической посуде рассказывают о мировоззрении, верованиях и культуре людей, населявших этот край в 17-15 века до нашей эры", - сказал директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

 
По словам ученых, многие курганы на поселении Кеноткель оказались разграбленными и разрушенными. Поэтому раскопки идут на тех памятниках, состояние которых требует восстановления. 
 

Наука любит тишину. Мы прежде всего хотим защитить, спасти данные объекты историко-культурного наследия. Поэтому здесь мы ставим цель не спеша изучить, но и заниматься рекультивацией данных объектов. То есть что это значит? Восстановить их первоначальный вид, как они выглядели в тот или иной период", - говорит докторант Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Талапкер Уалиев. 

 
В исследованиях участвуют и местные школьники. Если про эпоху бронзы, курганы и артефакты они слышали только на уроках истории, то сейчас могут напрямую соприкоснуться с наследием веков. 
 
Сейчас раскопки близятся к завершению. Археологи продолжат исследования уже в стенах музея. Все находки будут отреставрированы, изучены и сверены с другими историческими материалами. Так станут известны новые свидетельства о быте и культуре древних людей. После все артефакты пополнят музейные экспозиции.
 

В Нур-Султане открыли пешеходный променад

06.07.2022, 20:47 32546
В Нур-Султане открыли пешеходный променад
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось на улице Бараева. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова)", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

 
На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др.
 

На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству. Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями", - отметил аким.

 
В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.
 

Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера". Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы.

 

ВОАД частично перекроют в Алматы

06.07.2022, 17:44 34686
ВОАД частично перекроют в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В Алматы в ночь на 7 июля частично перекроют движение по Восточной объездной дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с проведением ремонта дорог с 21.00 6 июля до 07.00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение (ВОАД) от реки Жарбулак до улицы Толе би", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан и гостей города корректировать свой маршрут заранее.
 

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