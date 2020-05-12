Дожди ожидаются в воскресенье на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Дожди ожидаются в воскресенье на большей части территории Казахстана, кроме восточных регионов, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный и южный циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, на юге и юго-западе сильные. Лишь на востоке республики сохраняется погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

Также местами ожидаются усиление ветра, гроза, шквал, возможен град.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - гроза.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, утром - туман.

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