Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Дожди пообещали синоптики на большей территории Казахстана в выходные, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди, на западе, северо-западе местами сильные. На остальной территории республики с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры воздуха и сильная жара", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 27-29 июля.

Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град.

Кроме этого, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 27 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Уральске 27 июля ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду.

27 июля в Актюбинской области ожидается местами гроза. Ветер юго-восточный, южный, местами 18 метров в секунду. В Актобе 27 июля ветер юго-восточный, южный, порывы 15 метров в секунду.

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