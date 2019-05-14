Дожди с грозами ожидаются сегодня местами на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня находится под влиянием южного циклона, в связи с чем на западе, северо-западе, востоке, юге республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, на востоке - шквал, на юге - пыльная буря, на юго-западе - туман, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал.

В Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области в горных районах - гроза, в Кызылординской области днем местами - пыльная буря.

В Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами - ветер 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области днем местами ожидаются гроза, ветер 18 метров в секунду. В Костанайской области местами гроза, в Мангистауской местами туман.

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