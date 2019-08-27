Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Заканчивается календарное лето, но тепло, а местами и жара лишь на короткое время отступят с территории Казахстана. Под влиянием северного циклона с холодными фронтами в западных, северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди с грозами и сильным порывистым ветром. В ближайшие сутки температура воздуха понизится, но уже 29 августа предполагается её повышение", - сообщил в прогнозе погода на 27-29 августа 2019 года "Казгидромет".

На юге и юго-востоке дожди с грозами возможны 29 августа, здесь по-прежнему жарко, столбики термометра днём будут подниматься до плюс 28-37 градусов по Цельсию.

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