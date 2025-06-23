22.06.2025, 09:33 115966
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 22 июня
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 22 июня, на большей части республики пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере с градом.
По республике ожидается усиление ветра, днем на севере, юге с пыльной бурей.
На востоке Абайской, на востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, юге Карагандинской, Улытауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской, на севере, востоке, в центре Жетысуской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области сильная жара 36 градусов. В областях Ұлытау, Абай, в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов.
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23.06.2025, 09:35 17871
Минпром затягивало согласование инвестпроекта по производству вооружения - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о препятствовании Министерством промышленности и строительства реализации инвестиционного проекта по производству современного вооружения и военной техники.
По сообщению Генпрокуратуры, Минпром вопреки требованиям закона затянуло сроки создания комиссии по проведению переговоров по проекту до 47 дней, вместо 15 положенных. Выдача отраслевого заключения была задержана на 9 рабочих дней.
Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения.
В итоге, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности был привлечен директор департамента Минпрома.
На сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1 352 инвесторов", - добавили в ведомстве.
23.06.2025, 08:14 22481
Казахстанская авиакомпания отменила часть рейсов на 23 июня из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об отмене рейсов на Ближний Восток, запланированных на 23 июня, сообщили в авиакомпании Air Astana.
По сообщению пресс-цента авиакомпании, в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке группа компаний Air Astana отменяет на 23 июня следующие рейсы:
- KC191/192/Атырау - Дубай - Атырау;
- KC205/206/Астана - Дубай - Астана;
- KC897/898/Алматы - Дубай - Алматы;
- KC655/656/Астана - Доха - Астана.
Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что авиакомпания следит за ситуацией и сообщит дополнительно в случае дальнейших отмен рейсов.
Напомним, 20 июня из Ирана и Израиля на родину эвакуировали 144 казахстанца. Ранее МИД организовал эвакуацию 109 граждан РК из Ирана.
22.06.2025, 11:14 108826
В Семее более тысячи человек искали пропавшего ребенка
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Семей. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее закончились масштабные мероприятия по поиску пропавшего семилетнего мальчика. В поиски было вовлечено свыше 1000 человек, сообщает пресс-служба ДП Абайской области.
На обращение департамента полиции региона активно откликнулись волонтеры, представители общественных объединений и местные жители. Совместно с сотрудниками полиции поисками занимались бойцы спецподразделения СОБР, военнослужащие Национальной гвардии. Несмотря на труднопроходимую местность, поиски не прекращали ни на минуту.
Сотрудники полиции обнаружили пропавшего мальчика в лесном массиве, примерно в 10 км от дома.
21.06.2025, 20:01 169651
Ушла из жизни российская актриса театра и кино Валентина Талызина
Фото: telegram/teatrmossoveta
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Москва. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Советская и российская актриса Валентина Талызина сегодня скончалась на 91-м году жизни, сообщает театр Моссовета.
Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 130 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей", - говорится в некрологе.
В театре Валентина Талызина создала целую галерею персонажей классического и современного репертуара и сыграла на его сцене более 40 ролей.
Она также известна своими ролями в фильмах "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Большая перемена" и других.
Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной - огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра", - написали коллеги в Telegram-паблике театра.
Прощание с народной артисткой пройдет в театре Моссовета 24 июня в 11.00.
21.06.2025, 19:37 173361
Короткометражный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля
Анимационный фильм рассказывает об отце, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске
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Шанхай. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Короткометражный анимационный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой - дочери известного казахстанского режиссера Тимура Бекмамбетова получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля, сообщает ТАСС.
Сын" - совместная работа России и Казахстана. В фильме показана история отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Однажды мальчик увлекается телесюжетом о марсоходе "Оппортьюнити". Похождения робота на колесиках, преодолевающего непростой ландшафт Красной планеты, пробуждают интерес к жизни у ребенка и вместе с тем дают надежду любящему отцу", - пишет источник.
В 2018 году анимационная короткометражка "Чик-Чирик" Бекмамбетовой участвовала в Шанхайском кинофестивале и также получила награду "Золотой кубок". В 2022 году Бекмамбетова сняла анимационную короткометражку "Дневник Андрюши", главный герой которой - мальчик с синдромом Дауна.
Помимо фильма "Сын", за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году боролись еще четыре работы: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция), "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия), "Новая жизнь" Сюй Цзяо (Китай), а также "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния).
27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в Китае 13-22 июня. За это время в десятках кинотеатров показаны более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего прошли около 1,5 тыс. показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 - мировые премьеры.
21.06.2025, 10:25 210551
Ливни с грозами ожидаются в большинстве областей Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге с пыльной бурей, сообщает РГП "Казгидромет".
На востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Сильная жара 35 градусов также ожидается сегодня днем в Алматинской области, областях Жетысу и Абай.
Напомним, 19 июня ураган накрыл Павлодарскую область. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей. В городе Аксу женщина погибла из-за ветки, проткнувшей лобовое стекло автомобиля.
В ряде городов и районов области объявили режим ЧС.
20.06.2025, 16:14 281976
Еще 144 казахстанца эвакуированы на родину из Израиля и Ирана
Фото: МИД РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Еще 144 гражданина Казахстана эвакуированы из Ирана и Израиля на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
МИД РК в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана - 78 граждан (через Армению - 73, Азербайджан - 2, Туркменистан - 3).
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию 109 своих граждан с территории Ирана.
В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призвал граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК доступны по ссылке.
20.06.2025, 08:30 296341
Дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июня на большей территории Казахстана под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. Днем на северо-западе, севере, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге с пыльной бурей, сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в области Жетысу сильная жара 35 градусов. Днем по области Абай сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Восточно-Казахстанской области сильная жара 37 градусов", - отметили в Казгидромете.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Алматы: дождь, гроза, +28-30 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?