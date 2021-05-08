Дождливая погода ожидает казахстанцев в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РГП "Казгидромет", очередной циклон из районов Прибалтики, постепенно смещаясь через территорию Казахстана, сменяя теплую и сухую погоду, начнет заливать дождями сначала северо-западные, а затем и остальные регионы страны.

Как рассказали синоптики, 9 мая на севере, в центре, на юге и юго-востоке страны и вовсе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и усилением ветра порывами до 15-20 метров в секунду, на южной и восточной части до 23-28 метров в секунду, возможно выпадение града.

И если юг страны пока остается под защитой теплых воздушных масс и там еще не так прохладно, днем воздух прогреется до 22-30 градусов тепла, то в северных областях уже завтра, 7 мая ожидается понижение температурного фона до 12-20 градусов тепла, в ночные часы не исключены заморозки", - добавили в ведомстве.

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