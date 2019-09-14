Дождливые выходные пообещали синоптики на территории Казахстана

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В выходные казахстанцев ждет умеренное тепло, местами дождь, передает Kazakhstan Today.

На южную половину республики смещается активный облачный вихрь, который будет вызывать местами кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом в южных, центральных и юго-восточных районах Казахстана. А с северо-западных районов Европейской части России начинают перемещаться барическая ложбина с атмосферными фронтами. С фронтами ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром в западных и северных регионах республики", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 14-16 сентября 2019 года.

Температура воздуха при такой погоде предполагается близкой к климатической норме, а заморозки возможны лишь на востоке Казахстана.

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