26.03.2024, 11:11 20391
Драка школьниц попала на видео в одной из школ Астаны
Родители решили не писать заявление
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Драку между школьницами старших классов сняли на видео в одной из школ Астаны.
Очевидцы опубликовали видео конфликта в Telegram-паблике egovpress.
В Астанинской школе № 63 царит дедовщина среди детей. Дети избивают друг друга прямо в коридоре. Есть основания полагать, что администрация учебного заведения знает об этом беспределе и бездействует", - пишут авторы сообщения.
Инцидент прокомментировали в управлении образования Астаны.
В школе-гимназии № 63 произошла драка между двумя ученицами. После данного инцидента администрация школы в тот же день незамедлительно обратилась в полицию для решения данного конфликта. Были вызваны и выслушаны родители обеих сторон. Девочки помирились между собой и попросили друг у друга прощения. Родители решили не писать заявление", - сообщили в управлении на запрос агентства.
Там добавили, что по данному инциденту будет проведено заседание совета профилактики с участием управления образования и департамента полиции, будут составлены и утверждены индивидуальные планы работы с несовершеннолетними.
На сегодняшний день данная ситуация находится на контроле управления образования города Астаны", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в казахстанских школах стартует антибуллинговая программа "ДосболLike", разработанная Министерством просвещения РК.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха рассказал, в каких ситуациях буллинг будет оцениваться как правонарушение, за которое предусмотрен штраф.
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26.03.2024, 21:08 6716
В зоопарке Алматы родились два медвежонка
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоопарке Алматы у гималайских медведей Яшина и Уссури родились два медвежонка.
Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей. Первенец, девочка, родилась в 2022 году, а теперь у нас два милых медвежонка-мальчика", - сообщили сотрудники зоопарка на странице в Instagram.
Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури: мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока она находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит.
Сотрудники зоопарка предложили всем желающим принять участие в выборе имен для малышей.
25.03.2024, 14:44 43311
Более 30 сходов лавин за трое суток: алматинцев просят воздержаться от походов в горы
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Алматы. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор в Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, 22 марта на юге и юго-востоке Республики выпали осадки, прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего было зарегистрировано 5 случаев лавин общим объемом 404 400 кубометров. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 000 кубометров снега.
23 марта на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 000 кубометров. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45 000 кубометров снега.
24 марта, на юге, юго-востоке Республики преобладала ясная и местами малооблачная погода, без осадков. В ходе проведения обследований было зафиксировано 16 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 79 300 кубометров. Наибольшая - в урочище Кокжайляу 50 000 кубометров.
Сходы лавин продолжаются, подчеркнули спасатели.
Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог.
С целью обеспечения лавинной безопасности по рекомендациям ГУ "Казселезащита" были выставлены блокпосты по ограничению доступа населения и отдыхающих в зоны лавинного риска, выдавались уведомления-рекомендации, брошюры "Осторожно лавина!!!", проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков. Заранее выдавались уведомления-рекомендации. В особо опасный период в ГУ "Казселезащита" в Алматинском и Иле Алатауском филиалах была организована работа оперативных штабов, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов, аварийно-механизированные бригады находятся в готовности", - рассказали в ведомстве.
Специалисты обращают внимание, что сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.
ДЧС и ГУ "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни! В горах отмечается высокая степень лавинной опасности", - добавили спасатели.
24.03.2024, 12:18 81951
В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве напомнили, что вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
Симптомы заболевания - повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период - от 14 до 35 дней", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами.
Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.
23.03.2024, 14:00 105426
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану
Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту
Фото: flyredwings.com
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Российская авиакомпания Red Wings запускает прямой рейс из Минеральных Вод в Астану, сообщает пресс-служба Red Wings.
Теперь вы можете добраться в столицу Казахстана всего за 3 часа 50 минут на комфортабельном лайнере SuperJet 100. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых рейсов по этому маршруту, и на перелет пассажирам приходилось тратить от 8,5 чаа до полутора суток", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что первый беспосадочный рейс в Астану отправится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану.
22.03.2024, 09:08 135831
С праздником Наурыз!
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником весны, обновления и тепла Наурыз!
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, единства и благополучия! Пусть в ваших окнах всегда сияет солнце, а дома согревает любовь и дружба.
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, еще его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, оборудуют места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
21.03.2024, 13:48 160696
Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте"
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы посетил фестиваль "Наурыз Фест", который проходит на площади имени Абая.
Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку", - сообщает Акорда.
На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.
В программу фестиваля вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".
Главе государства также показали "Робоюрту" - инновационную площадку для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.
Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН города Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков и Нурислам Тургынбай.
Ранее президент посетил торжественное мероприятие на площади Астаны и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.
21.03.2024, 11:06 165966
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке
Сарсеке известен своими книгами о выдающихся казахстанских ученых Габите Мусрепове и Каныше Сатпаеве, также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия"
Фото: adebiportal.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, сообщает Акорда.
Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абайского района Семипалатинской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт.
Еще в студенчестве Сарсеке начал писать произведения в жанре научной фантастики.
Его перу принадлежат воспоминание-эссе "Без прикрас" об академике Габите Мусрепове, "Сатпаев" о знаменитом ученом Каныше Сатпаеве и роман "Взрыв". Также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия".
21.03.2024, 09:33 163611
Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана
Фото: facebook/акимат Астаны
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, сообщает акимат столицы.
Основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады пройдут 21-22 марта с 12.00 до 16.00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO.
Кроме того, более 30 праздничных концертов пройдут в 5 районах города. Там будут развернуты этноаулы, на территории которых пройдут ярмарки, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и традиционные праздничные обряды.
В Алматы 21 и 22 марта жителей и гостей города ждет праздничная программа "Наурыз - береке бастауы". На площади Астаны с 11 до 22 часов будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.
Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.
В праздничных мероприятиях примет участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Алматы с рабочей поездкой.
В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Алматы 21 марта с 8.00 до 13.00 изменят схему движения 41 маршрута.
В Шымкенте 22 марта на площади Астаны пройдет праздничное мероприятие "Армысың, әз-Наурыз".
Мероприятие начнется в 11.00 с музыкального театрализованного представления. Также на площади состоится праздничный концерт с участием местных артистов, циркачей и аниматоров и спортивные соревнования. А в 20.00 жителей города ждет гала-концерт с участием артистов эстрады и Шымкентского городского дома культуры.
Праздничную программу также опубликовал акимат Атырау. Кроме того, сообщается, что 22 марта проезд на общественном транспорте в городе и на пригородных маршрутах будет бесплатным.
Концерт в честь Наурыза пройдет 22 марта с 10.00 до 14.00 на площади Республики в Усть-Каменогорске. А в Семее в честь праздника центр города украсили малыми архитектурными объектами. Их установили на Арбате, на Центральной площади и площади Ауэзова.
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