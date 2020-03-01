Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - Духовное управление мусульман Казахстана дало наставления по противодействию коронавируса COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Хвала Всевышнему, в стране нет зараженных этой болезнью, наши граждане, прибывшие из зарубежных стран, здоровы. Тем не менее нельзя с безразличием относиться к этой болезни, которая набирает большие масштабы в мире, это может угрожать не только нашему здоровью, но и здоровью близких. В этой связи Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга. Всевышний Аллах в Священном Коране предупредил людей: "Не обрекайте себя на гибель". Наше здоровье - это дар Всевышнего, и поэтому мы должны предпринять все меры, чтобы уберечь свое здоровье. Об этом также говорил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в своем назидании: "Если кто-нибудь будет зевать, пусть прикроет рот рукой, чтобы ничего вредного туда не попало", - говорится в заявлении, размещенном на сайте управления.

Также в шариате сказано о необходимости введения карантина для приостановления распространения болезни, так как заразные болезни имеют невидимую опасную силу. Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго наказал не вредить как самому себе, так и окружающим людям, отмечается в заявлении.

В случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания - настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома! Пусть Всевышний Аллах убережет наше государство от коронавирусной инфекции! Аминь!", - говорится в обращении Духовного управления мусульман Казахстана к населению.

На сегодняшний день распространение новой формы вируса, а именно, коронавируса и увеличение количества зараженных инфекцией представляет большую угрозу для всех стран. Как указывают международные СМИ, многие государства позаботились о закрытии границы и предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавируса, - напомнили в ДУМК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства