ДУМК опубликовало расписание оразы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) на своем сайте опубликовало расписание оразы 2021 года во всех городах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мусульманскому календарю первый день священного месяца наступит 13 апреля. Он продлится до 12 мая. 13 мая начинается праздник Ораза айт.

Размер фитр-садака в этом году составляет 420 тенге.

На расширенном заседании президиума ДУМК под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы в столице рассмотрели организацию ифтаров в соответствии с санитарными требованиями.

Заведующий отделом по делам мечетей ДУМК Марат Жаппасбаев сообщил, что в священный месяц Рамадан будут проводиться ифтары, во дворе мечети установят юрты, организуют национальные игры, праздничные мероприятия для пожилых людей Домов престарелых и детям из Детских домов, с соблюдением санитарных требований.

Жаппасбаев отметил, что в связи с пандемией эта работа будет проводиться с особой осторожностью. Однако Верховный муфтий сказал, что регионы, расположенные в "зеленых зонах", должны проводить Рамадан в соответствии с устоявшимися традициями.

Полный календарь оразы на 2021 год смотрите здесь

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