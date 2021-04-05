ДУМК опубликовало расписание оразы в 2021 году

По мусульманскому календарю первый день священного месяца наступит 13 апреля. Он продлится до 12 мая. 13 мая начинается праздник Ораза айт.
Размер фитр-садака в этом году составляет 420 тенге.
На расширенном заседании президиума ДУМК под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы в столице рассмотрели организацию ифтаров в соответствии с санитарными требованиями.
Заведующий отделом по делам мечетей ДУМК Марат Жаппасбаев сообщил, что в священный месяц Рамадан будут проводиться ифтары, во дворе мечети установят юрты, организуют национальные игры, праздничные мероприятия для пожилых людей Домов престарелых и детям из Детских домов, с соблюдением санитарных требований.
Жаппасбаев отметил, что в связи с пандемией эта работа будет проводиться с особой осторожностью. Однако Верховный муфтий сказал, что регионы, расположенные в "зеленых зонах", должны проводить Рамадан в соответствии с устоявшимися традициями.
Полный календарь оразы на 2021 год смотрите здесь.
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