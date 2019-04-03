Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Два туриста из России потерялись в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана, передает Kazakhstan Today.

1 апреля в 16.50 на номер 109 в Службу спасения Алматы поступил вызов. В районе Талгарского перевала потерялись два сноубордиста: девушка и парень 1991 года рождения. Экипаж спасателей выехал на поиски с необходимым снаряжением. По дороге спасателями информация была передана сотрудникам ГЛК "Шымбулак", которые отправились на снегоходах в указанное месторасположение потерявшихся туристов. Спустя некоторое время они были найдены", - сообщили в пресс-службе Службы спасения Алматы" аппарата акима города.

Как выяснилось, туристы являются гражданами России. Днем они поднялись на ГЛК "Шымбулак", чтобы покататься на сноубордах. Ближе к вечеру на перевале опустился густой туман, и они потеряли обратную дорогу.

Сотрудники горнолыжного курорта спустили туристов до базы, где их встретил экипаж Службы 109. Спасатели, в свою очередь, сопроводили молодую пару до ВСК "Медеу". Никто из них не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

По данным службы спасения, с начала года это уже девятый зарегистрированный случай поиска потерявшихся туристов в горах Алматы.

Служба спасения аппарата акима города Алматы напоминает о том, что в горах сохраняется опасность схода снежных лавин в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Кiшi Алматы. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - отмечается в сообщении.

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