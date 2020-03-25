Два жителя Нур-Султана незаконно производили антисептик

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане при попытке незаконной оптовой продажи антисептиков задержаны двое граждан, передает Kazakhstan Today.
При осмотре их автомашины марки "Газель" были обнаружены и изъяты 5-литровые бутыли в количестве 146 штук, содержащие бесцветную жидкость с характерным запахом. На бутылках были наклеены этикетки с надписью "Антисептик". Кроме того, полицейскими на территории частного дома на окраине города обнаружен цех, где незаконно хранилось 9 тонн спиртосодержащей жидкости, предназначенной для изготовления антисептиков кустарным способом", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.
Общая стоимость обнаруженной продукции составила свыше 27 млн тенге.
Данные лица осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере изготовления медицинских препаратов (антисептиков) не имея соответствующего разрешения. Желая быстро получить незаконную прибыль, они своими действиями подвергли опасности жизнь и здоровье своих близких и жителей города", - отметили полицейские.
По данному факту ведется досудебное расследование, проводится проверка.
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