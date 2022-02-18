Две энергетические компании Нур-Султана проверяют после жалоб потребителей

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - На основании ряда жалоб потребителей столицы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану назначена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана - РЭК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проверка ведется в части обоснованности начисления сумм оплаты за электроэнергию, отраженных в квитанциях текущего года, уточнили в КРЕМ.
В случае несогласия с действиями субъектов естественных монополий, а именно при поступлении квитанции с завышенными суммами к оплате по коммунальным услугам, каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ДКРЕМ по адресу: город Нур-Султан, улица Петрова, 5 либо на E-mail: [email protected] В случае выявления нарушений в сфере естественных монополий департаментом будут приняты соответствующие меры в пределах своих компетенции", - добавили в пресс-службе.